Кудрин предупредил о быстром росте в мире запроса на креативность

Через пять лет на первый план в мире выйдут профессии, сочетающие в себе креативный подход и умение использовать новые технические разработки, считает председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«В результате технического прогресса высвободится большое количество людей. Чем они будут заниматься? Креативная индустрия ответит на этот вопрос. Нужно заниматься менее рутинными, тяжелыми работами, а переходить к более творческим профессиям», – сказал Кудрин, выступая на Сочинском инвестфоруме.

Свою мысль он проиллюстрировал исследованиями, которые были представлены на недавнем Давосском форуме.

«На этом форуме был проведен прогноз навыков (skills), которые понадобятся человеку в 2020 г. по сравнению с 2015 г. Так вот, в позапрошлом году первые три места занимали умение комплексно решать проблемы, координация с другими людьми, а также человеческий менеджмент. Между тем в 2020 г., согласно прогнозу, на первом месте останется способность комплексно решать проблемы, однако на второе место выйдет критическое мышление, а третью строчку займет креативность», – отметил он.

Кудрин добавил, что креативный сектор будет расти прежде всего в городах. Между тем, по его словам, в России пока нет стратегии в этой области. «В рамках Стратегии [развития России до 2024 г.], которую готовит ЦСР, мы обратим на это самое серьезное внимание», – пообещал он.