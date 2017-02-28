«Газпром» потратит на газификацию Киргизии 100 млрд рублей

«Газпром» потратит около 100 млрд руб. на развитие газотранспортной системы Киргизии. В результате запланированных действий уровень газификации республики увеличится почти в три раза. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

По его словам, «Газпром» ведет масштабную работу по реализации программы газификации республики до 2030 г. «Совокупный объем инвестиций в республиканскую газотранспортную сеть составит 100 млрд руб.», - сказал Путин, отметив, что в результате уровень газификации Киргизии увеличится с 22 до 60%.

Путин также заявил, что благодаря возможности беспошлинного импорта из России нефтепродуктов в республику в прошлом году было поставлено более 1 млн т топлива.

Существенный вклад в экономическое развитие Киргизии вносят денежные переводы работающих в России киргизов.

В декабре сообщалось, что «Газпром» к 2030 г. ожидает роста уровня газификации России до 87% с текущих средних 65%.