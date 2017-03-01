В Дубае арестовано имущество экс-руководителя НПО «Космос» – «Коммерсантъ»

Суд Дубая арестовал счета и недвижимость бывшего руководителя НПО «Космос» Андрея Чернякова по иску Банка Москвы, пишет «Коммерсантъ». Влившийся в ВТБ банк просил суд о признании решения Мещанского суда Москвы, который 5 февраля постановил взыскать с Чернякова как с поручителя по кредитам НПО около 3 млрд руб. Общая же сумма долга бизнесмена перед банком составляет 30 млрд руб. В России он объявлен в розыск по делу о махинациях с кредитами на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля.

Кредитор просил об аресте дубайских счетов Чернякова на сумму не более 185 млн дубайских дирхамов (около $50 млн) и его недвижимости. О том, что у бизнесмена есть квартира площадью 220 кв. м, стало известно после того, как лондонский суд по требованию Банка Москвы заставил Чернякова раскрыть активы во всем мире. 2 января суд арестовал недвижимость и счета на $2 млн. Позже кредитор подал дополнительное заявление с требованием об аресте имущества из апартаментов. 27 февраля судебный пристав уже описывал имущество, в том числе телевизор, мебель и коллекцию элитного алкоголя.

Черняков сейчас живет в Великобритании, где его имущество сейчас продается с молотка. 22 февраля были реализованы автомобили, в том числе Rolls-Royce, приобретенный в 2010 г. за 500 000 евро, а проданный за 101 500 фунтов. На втором аукционе продавались личные вещи и бытовая техника. Следующие торги ожидаются в марте, на них будут выставлены предметы роскоши.

Защита бизнесмена настаивает на том, что в 2014 г. он передал Банку Москвы все активы НПО «Космос» на сумму более 30 млрд руб., что покрывало долги компании. По версии адвокатов, в процессе банкротства стоимость активов стала в разы меньше. Защита Чернякова проводит расследование.

В ВТБ с мнением адвокатов бизнесмена не согласны и намерены добиваться возврата кредитов.