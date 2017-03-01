«Укртелеком» вынужденно отключил связь почти у 200 000 абонентов в Донбассе

Компания «Укртелеком» сообщила, что вынужденно прекратила предоставлять услуги телефонной связи и доступа к интернету на неподконтрольной Киеву части Донецкой области. Компания пошла на такой шаг «из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами», отмечается в пресс-релизе. По данным «Укртелекома», без связи остались почти 200 000 абонентов.

Сеть мобильного оператора «Vodafone Украина» на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса продолжает работать в автономном режиме. «Никакой деятельности на тех территориях мы не ведем, услуги абонентам предоставляем удаленно. Сеть работает в автономном режиме, т. е. не все базовые станции находятся в рабочем состоянии, некоторые вышли из строя, потому что у нас нет возможности их обслуживать и ремонтировать. Поэтому качество услуг может отличаться. В настоящий момент сеть работает. А что может произойти в будущем, трудно сказать», – приводит «Интерфакс-Украина» слова pr-директора компании Виктории Рубан.