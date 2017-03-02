Чистая прибыль «Детского мира» в 2016 году выросла почти в 4 раза

Группа «Детский мир» в 2016 г. получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 3,82 млрд руб., следует из отчета компании. Это в 3,9 раза больше, чем в 2015 г. – 976 млн руб. Выручка компании составила 79,55 млрд руб. против 60,54 млрд руб. годом ранее.

«Детский мир» 10 февраля в ходе IPO стал третьей компанией на Московской бирже по ликвидности после Сбербанка и «Газпрома», у которых объем торгов в этот день составил 9,91 млрд и 5,83 млрд руб. соответственно. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.