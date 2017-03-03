«Уралвагонзавод» погасил основной долг перед Альфа-банком

«Уралвагонзавод» в полном объеме погасил основной долг перед Альфа-банком. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

«Дочернее предприятие УВЗ – ООО «ЧТЗ-Уралтрак» – осуществило перевод денежных средств для выплаты тела задолженности по кредитным договорам с АО «Альфа-банк». Ранее в конце 2016 г. были закрыты аналогичные обязательства АО «Уралтрансмаш», - говорится в сообщении банка.

В Альфа-банке подтвердили получение средств. Урегулирование долга произошло в соответствии с ранее подписанными мировыми соглашениями, которые были утверждены арбитражными судами г. Москвы и Свердловской области 28 и 30 сентября 2016 г.

Погашение было осуществлено из кредитных средств, предоставленных Газпромбанком под обеспечение госгарантиями.