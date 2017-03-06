Лоукостер «Победа» начал продажу аудиорекламы на борту

Лоукостер «Победа»начал продажу аудиорекламы на борту. С таким заявлением выступил гендиректор компании Андрей Калмыков.

По его словам, «Победа» интересна рекламодателям как площадка для размещения. «Никаких развлечений на борту у нас нет, средняя продолжительность рейса 2,5-3 часа, кроме бортового журнала, изданий на борту нет», - рассказал он.

«Мы уже брендировали самолет "Вятским квасом", проект получился очень интересным», - добавил Калмыков.

По его словам, теперь компания стала сотрудничать с «Драминой» (средство от укачивания), «раздаем их гигиенические пакеты, сделали аудиорекламу». Калмыков также заявил, что лоукостер будет брендировать столики, туалеты, продвигать семплинг (раздача пробников). «Для нас это дополнительный доход», - сказал он.

Помимо этого «Победа» может начать грузовые перевозки на пассажирских рейсах. Пилотный проект компания уже запустила на рейсах Москва - Екатеринбург. «Сейчас мы просчитываем это решение. Если удастся построить схему перевозки так, что это не увеличит время разворота, то мы готовы пробовать», - сказал гендиректор.