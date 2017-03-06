Лоукостер «Победа» зашьет кармашки в пассажирских креслах

Руководство авиакомпании «Победа» решило зашить кармашки в пассажирских креслах. С таким заявлением выступил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.

По его словам, компания провела интересный эксперимент. «На одном борту зашили кармашки кресел. В итоге пассажиры не забывают свои вещи, а время уборки в салоне сократилось на две минуты», - отметил он. Калмыков заявил, что перед началом летнего сезона каждая минута на счету. «Для нас это очень важно», - сказал он.

Мусор пассажиры передают бортпроводникам в течение всего полета, добавил он.

Как ожидается, бортовые журналы предлагать пассажирам будут бортпроводники.