ВЦИОМ: самые популярные подарки на 8 марта – цветы и парфюмерия

В подарок на 8 марта 65% мужчин планируют преподнести близким женщинам цветы, 25% - парфюмерию, косметику, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Еще 18% мужчин намерены подарить ювелирные украшения, 15% - конфеты, спиртное, деликатесы или билеты на концерт, в театр, ужин в ресторане, 13% - деньги.

Четверть мужчин (25%) спрашивают у своих спутниц, что им нужно, 17% – покупают то, на что хватает средств, или дарят «стандартный набор» (цветы, конфеты, парфюмерию).

Самыми красивыми из российских женщин мужчины считают своих близких (матери, сестры, любимые, жены), их назвали 5% участников опроса. На втором месте - актриса Элина Быстрицкая (3%). По 2% голосов набрали телеведущая Оксана Федорова, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, певица София Ротару, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, известная спортсменка Алина Кабаева. Затруднились ответить 53% опрошенных.

Звание «самая умная» 7% опрошенных отдали Терешковой, 6% - В.Матвиенко, столько же (6%) - своим знакомым женщинам, 5% - императрице Екатерине II, 3% - официальному представителю МИД России Марии Захаровой, 2% - политику Ирине Хакамаде. Затруднились ответить 52% опрошенных.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 2-3 марта среди 1200 респондентов.