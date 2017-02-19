Подарки для номинантов на «Оскар» в этом году будут дешевле – Forbes

Журнал Forbes оценил стоимость подарочных наборов для номинантов в самых престижных категориях кинопремии «Оскар». По данным издания, в этом году их стоимость составит менее $200 000 против $232 000 годом ранее. В общей сложности на подарки для номинантов будет потрачено порядка $6 млн.

Речь идет о специальных наборах, которые дарятся всем 25 номинантам в актерских категориях и категории за режиссуру. В наборы входят оплаченные путешествия, сертификаты на дорогостоящие косметические процедуры, а также такие оригинальные подарки, как туалетная бумага ручной работы.

Подарки предоставляются спонсорами кинопремии. В 2016 г. спонсоры обязаны были предоставить наборы товаров и услуг не менее чем на $4000, а также заплатить фиксированный взнос за право одарить актеров и режиссеров. Компании идут на такие траты, поскольку это, по их мнению, отличная реклама.