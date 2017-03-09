Путин в четверг примет гендиректора ExxonMobil Даррена Вудса

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Дмитрий Песков поздно вечером 9 марта примет генерального директора компании ExxonMobil Даррена Вудса. «Господин Вудс будет в Москве, и президент его примет для краткой беседы», – сказал Песков.

Он также сообщил, что у президента на четверг запланирована встреча в Кремле с министрами иностранных дел Германии и России Зигмаром Габриэлем и Сергеем Лавровым. «Президент примет министров иностранных дел ФРГ и России, которые расскажут о сегодняшних контактах в Москве», – заявил Песков. Он отметил, что Путин «достаточно хорошо знаком с Габриэлем, еще в ипостаси вице-канцлера он неоднократно бывал в Москве».

Кроме того, президент сегодня проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.