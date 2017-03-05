Путин в четверг встретится в Москве с Нетаньяху

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин в четверг, 9 марта, встретится в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Песков исключил возможность трехсторонних переговоров с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в это время будет с визитом в Москве.

Израильские СМИ пишут, что Нетаньяху в ходе визита в Россию намерен обсудить ситуацию в Сирии. Ранее Нетаньяху встречался с президентом США Дональдом Трампом.