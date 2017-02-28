Президенты России и Турции обсудят в Москве покупку Анкарой С-400

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудят приобретение Анкарой вооружений российского производства, например, покупку зенитных ракетных систем С-400. Встреча двух лидеров будет проходить в Москве 9-10 марта. С таким заявлением выступил советник президента Турции Ильнур Чевик.

«На первом месте будут экономические вопросы: взаимодействие в торговле, строительстве АЭС, плюс турецкая оборонка, а именно продажа С-400», - передает его слова «Россия 24».

Чевик отметил, что покупка С-400 не должна вызвать у Турции проблем в НАТО, так как «многие страны альянса тоже используют российское оружие и оборонные системы».