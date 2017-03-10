Усманов награжден орденом «За заслуги перед Итальянской республикой»

Алишер Усманов получил орден «За заслуги перед Итальянской республикой» за проекты по реставрации зданий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнесмена. Награду ему вручил президент Италии Серджо Маттарелла.

Орден присужден «за вклад в российско-итальянские отношения и в знак высокой оценки участия Алишера Усманова в проектах реставрации Усадьбы Берга в Москве, где с 1924 г. располагается посольство Италии в РФ; реставрации Зала Горациев и Куриациев в Капитолийских музеях; Фонтана Диоскуров на Квиринальской площади и Форума Траяна в Риме», - говорится в пресс-релизе.

Орден «За заслуги перед Итальянской республикой» - высший орден Италии, напоминает ТАСС. Он присуждается за значительные заслуги перед нацией в области литературы, искусства, экономики, благотворительности, общественной и гуманитарной деятельности. Орденом награждаются гражданские и военные государственные служащие за выдающиеся заслуги.