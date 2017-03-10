РБК сообщает о заочном аресте бывшего гендиректора «Северстали»

Суд в Коми заочно арестовал бывшего гендиректора «Северстали» Вадима Ларина, сообщает РБК со ссылкой на сообщение регионального следственного управления. «По ходатайству следствия судом в отношении Ларина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Достоверными сведениями о местонахождении обвиняемого следствие не располагает», — говорится в сообщении СУ СКР по региону. В управлении не уточнили, объявлен ли Ларин в розыск.

Уголовное дело в отношении Ларина было возбуждено 30 ноября 2016 г. по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Максимальный срок тюремного заключения, который ему грозит, — 15 лет. По данным источников РБК, Ларин 1 ноября уехал в Лондон на День инвестора и не вернулся в Москву. Компания 7 ноября сообщила о его уходе с должности по собственному желанию.