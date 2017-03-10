Медведев запретил взимать плату за воду в открытых бюветах на курортах России

Минеральная вода в открытых бюветах на российских курортах должна быть бесплатной, передает ТАСС.

С таким заявлением выступил председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа.

На территории Кавказских Минеральных Вод находятся 17 открытых бюветов с минеральной водой и «постоянно возникает ажиотаж в плане попыток введения платы» за нее.

«А кто у нас додумался за это деньги брать?» - спросил Медведев. «Качают все время бизнесмены, которые пытаются на этой воде зарабатывать. Это все вызывает страшное отторжение, в том числе и у меня лично, потому что всю жизнь я пил эту воду бесплатно», - ответил премьеру губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Давайте это прямо черным по белому и зафиксируем, что таких решений нет и быть не должно, - заявил премьер. По его словам, вода в открытых бюветах должна быть бесплатной. «То, что в бутылках продается в магазинах, - это уже другая история», - сказал он.