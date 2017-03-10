Росавиация предложила вернуть обязательную сертификацию аэропортов

Росавиация предлагает вернуться к обязательной сертификации аэропортов, передает «Интерфакс». Об этом заявил руководитель ведомства Александр Нерадько. В российских аэропортах не регламентированы «такие базовые показатели, как количество и расположение информационных табло, стоек регистрации и других важных инфраструктурных объектов, способствующих комфортному пребыванию пассажиров в аэровокзалах».

«Не все аэропорты обеспечены в нужном количестве и с соответствующими характеристиками аэродромной техникой. Пример тому - затянувшаяся эвакуация выкатившегося в Калининграде самолета, отсутствие во многих аэропортах техники для автоматического замера и фиксации коэффициента сцепления, техники для противообледенительной обработки воздушных судов», - пояснил он.

По его словам, в прошлом году не был достигнут запланированный уровень исполнения бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство и реконструкцию аэродромной инфраструктуры. Кассовое освоение составило около 60%.