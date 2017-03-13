Шувалову предлагается регламентировать требования к маркировке продуктов

Сенатор Вадим Тюльпанов направил на имя первого вице-премьера Игоря Шувалова предложения по маркировке продуктов питания, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Надписи, информирующие о составе продуктов и сроке их годности, должны быть расположены так, чтобы покупатель легко мог найти и прочитать их на этикетке, считает сенатор. Действующее законодательство не регламентирует размер таких надписей, в итоге производители нередко указывают важную для покупателей информацию мелким или нечетким шрифтом, а также размещают ее в неудобных местах. «Малозаметная маркировка на практике вводит в заблуждение потребителей, приводит к росту поступления в розничную продажу просроченных товаров, а также продуктов, состав которых может принести тяжкий вред здоровью граждан», - уверен Тюльпанов.

«Установить конкретные требования к форме маркировки пищевой продукции» сенатор предлагает в виде поправок в закон «О защите прав потребителей». Внести их он намерен «в течение весенней сессии текущего года». Техрегламент Таможенного союза он предлагает дополнить следующим образом: «Сведения, которые должна содержать маркировка упакованной пищевой продукции, следует размещать на площади, составляющей не менее 30% от площади большей стороны потребительской упаковки пищевой продукции».

Тюльпанов попросил Шувалова «дать оценку этой инициативе».