НКО оспорила в суде стоимость лицензии на освоение Сухого Лога

Некоммерческая организация «Национальный экологический фонд» подала иск в Арбитражный суд Москвы к Роснедрам и ООО «СЛ Золото» (совместное предприятие ПАО «Полюс» и корпорации «Ростех»), которое выиграло лицензию на разработку крупнейшего в России золоторудного месторождения Сухой Лог. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел, иск был подан 13 марта, он отнесен к категории «иные экономические споры».

Истец оспаривает, по его мнению, заниженную стоимость лицензии на Сухой Лог. «Стратегический объект, заначка от СССР, был продан по низкой цене. На аукционе был сделан всего один шаг, там все было решено заранее», - объяснила агентству руководитель фонда Светлана Чумакова-Измайловская. Организация также в иске ставит перед недропользователем экологические вопросы, связанные с освоением Сухого Лога, рассказать подробности этой части иска Чумакова-Измайловская собирается позже.

Для Национального экологического фонда это первый арбитражный иск и, возможно, первое мероприятие за 10 лет: с 2006 г. фонд не отчитывался о своей деятельности, отмечает «Интерфакс». В качестве третьих лиц в иске названы ФАС и ООО «Золото Бодайбо» (структура бизнесмена Ибрагима Паланкоева, связанного с экс-акционерами Polyus Gold International Ltd. - материнской компании «Полюса», и банка ВТБ ). «Золото Бодайбо» также участвовало в конкурсе на Сухой Лог.

Национальный экологический фонд был создан «по инициативе общественных, государственных, профсоюзных организаций и научно-производственных объединений»; миссия фонда - «сохранение цивилизации и жизни на Земле», говорится на сайте организации. По данным «СПАРК-Интерфакса», учредителями фонда являются правительство Вологодской области, администрация города Сочи, ОАО «Вексельный учетный дом Кемеровского региона», Национальный фонд защиты потребителей и еще ряд юрлиц. Руководитель фонда Светлана Чумакова-Измайловская является соучредителем московского отделения политической партии «Беспартийная Россия».