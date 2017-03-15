«Газпром» хочет менять электроэнергию из Армении на газ из Ирана

«Газпром» планирует производить обмен электроэнергии, выработанной на Радзанской ТЭС в Армении, на газ из Ирана. «Мы видим потенциал повышения эффективности работы на армянском рынке за счет того, чтобы осуществлять разменные операции электроэнергии, выработанной на пятом блоке Разданской ТЭС, на иранский газ», – заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Армения намерена построить в следующем году высоковольтную ЛЭП, «которая позволит экспортировать по разменным операциям электроэнергию на иранский рынок», добавил он.

В настоящее время цена на газ для Армении составляет $150 за тысячу кубометров. «Мы провели в декабре прошлого года с правительством Республики Армении переговоры и сочли возможным пойти на то, чтобы сохранить льготный уровень цен на 2017 г. При этом мы также согласились на то, что Республика Армения пойдет на снижение внутреннего тарифа для потребителей на территории Армении, но это стало возможным в том числе и потому, что мы достигли новой договоренности», – заявил Миллер.

«Газпром» также разработал схему развития газовой отрасли Армении до 2030 г., его обсуждение с правительством страны может начаться уже в 2017 г.