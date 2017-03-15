Пассажиропоток «Шереметьево» в феврале вырос на 15,4%

Пассажиропоток московского аэропорта «Шереметьево» в феврале 2017 г. увеличился на 15,4% по сравнению с аналогичный показателем 2016 г., до 2,54 млн человек. Говорится в сообщении компании.

На внутренних воздушных линиях перевозки через «Шереметьево» увеличились на 13,1%, до 1,16 млн человек. На международных линиях показатель вырос на 17,3%, до 1,375 млн человек. За январь-февраль аэропорт обслужил 5,25 млн человек (рост на 17,3%). Количество пассажиров на внутренних линиях увеличилось на 15,7%, до 2,3 млн человек, на международных - на 18,6%, до 2,9 млн человек.

Наиболее востребованными зарубежными направлениями были Париж, Прага, Тель-Авив, Бангкок, Амстердам, внутрироссийскими - Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды. «Набирают популярность Анталья, Гуанчжоу, Пунта-Кана, Дели и Акаба - на данных направлениях пассажиропоток вырос более чем в 2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года», - отмечается в сообщении.