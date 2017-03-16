Минсельхоз предложил маркировать осетрину и икру по аналогии с шубами

Министерство сельского хозяйства предложило правительству распространить систему маркировки на осетровые (рыбу и икру), сообщил замруководителя ведомства Евгений Непоклонов. Осетровых он назвал товарами повышенного риска, передает ТАСС. Чиновник уточнил, что предложение о маркировке этих товаров и запрете продажи немаркированных осетровых составило Росрыболовство.

Маркировка меховых шуб стала пилотным проектом в рамках создания Единой системы маркировки товаров в ЕврАзЭС. Речь идет именно о верхней одежде. Изделия из текстиля с добавлением меха могут продаваться без этих меток. С 12 августа 2016 г. в России маркировка меховых изделий стала обязательной, ввоз и продажа немаркированных товаров запрещены.

В декабре 2016 г. министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что продажи шуб в России за четыре месяца со дня введения маркировки меховых изделий RFID-метками в три раза превысили результаты продаж за весь прошлый год и достигли 22 млрд руб.