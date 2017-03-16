В Twitter McDonald’s появилась запись с оскорблением Трампа

В официальном аккаунте McDonald’s в Twitter появилась запись с оскорблением в адрес президента США Дональда Трампа. «Дональд Трамп, вы отвратительный президент, и мы бы хотели, чтобы Барак Обама вернулся. А еще у вас маленькие руки», – говорилось в записи сети быстрого питания. В настоящее время пост удален, пишет The Huffington Post. Позднее McDonald’s сообщил, что их аккаунт в Twitter был взломан. «Twitter уведомил нас, что наш аккаунт был взломан. Мы удалили твит, обеспечили безопасность аккаунта и сейчас расследуем этот инцидент», – говорится в посте компании.

Дональд Трамп пока не прокомментировал это сообщение McDonald’s. Как отмечает Politico, пост с оскорблением в адрес президента ретвитнули более тысячи раз. Ранее Трамп не скрывал своей привязанности к фастфуду и продукции McDonald’s. «Я очень чистоплотный человек. Я люблю чистоту, и, по-моему, лучше сходить туда, чем непонятно куда, где кормят непонятно чем. Все-таки это определенный стандарт», – так в прошлом году президент объяснял, почему он выбирает фастфуд.