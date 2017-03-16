«Роснано» планирует создать фонды в области ветроэнергетики и экологии

«Роснано» собирается запустить Фонд развития ветроэнергетики. Об этом говорится в повестке к заседанию совета директоров корпорации.

Детали проекта и партнеры фонда не раскрываются. В документе также речь идет об инвестиционном проекте Первый экологический фонд, его детали тоже не сообщаются.

«Роснано» на данный момент уделяет большое внимание возобновляемым источникам энергии и рассматривает, в частности, ветроэнергетику как одно из приоритетных направлений.

В октябре 2016 г. компания сообщала, что собирается инвестировать 10 млрд руб. в строительство ветрогенерации в России.