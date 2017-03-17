Годовая прибыль UC Rusal выросла больше чем в два раза

В 2016 г. чистая прибыль UC Rusal составила $1,179 млрд, это на 111,3% больше, чем годом ранее ($558 млн). Это сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании, распространенный на Гонконгской фондовой бирже (HKEx). Годовая выручка компании снизилась на 8% до $7,983 млрд против $8,68 млрд в 2015 г. Средняя цена алюминия на Лондонской бирже металлов за это время снизилась на 3,5% до $1604 за т с $1663 в 2015 г.

Скорректированная EBITDA снизилась до $1,489 млрд с $2,015 млрд годом ранее. Скорректированная чистая прибыль и нормализованная чистая прибыль компании составили $590 млн и $1,257 млрд соответственно по сравнению с $671 млн и $1,097 млрд в 2015 г.

Rusal показал стабильные финансовые результаты «несмотря на сложную ситуацию в алюминиевой отрасли в начале отчетного периода, когда цены на металл достигли многолетних минимумов», прокомментировал ситуацию гендиректор компании Владислав Соловьев. «Этому способствовало, с одной стороны, улучшение ситуации на рынке во втором полугодии, с другой стороны, таких результатов нам удалось достичь благодаря контролю над издержками, производственной дисциплине и развитию линейки продукции с добавленной стоимостью (ПДС)», - цитирует его ТАСС.

После окончания отчетного период Rusal завершил успешное размещение дебютных пятилетних еврооблигаций на сумму $600 млн, говорится также в отчетном докладе.

Rusal прогнозирует, что в этом году мировой спрос на алюминий вырастет на 5% и достигнет 62,7 млн т, а дефицит на мировом рынке увеличится до 1,1 млн т (по сравнению с дефицитом 700 000 т в 2016 г.). Производство первичного алюминия в мире увеличится на 4,3% до 61,6 млн т по сравнению с ростом 3,7% в 2016 г., ожидает компания.