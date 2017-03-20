Президент Uber ушел в отставку через полгода после назначения

Менее семи месяцев проработал Джефф Джонс на посту президента перевозчика Uber. О его отставке сообщил представитель компании, передает Reuters. Ее причины пока не названы, но могут быть связаны с намерением гендиректора (первого лица) Uber Трэвиса Каланика найти операционного директора, который помог бы ему в управлении, о чем он заявлял ранее.

Решение об отставке было принято на фоне ряда скандалов – от заявлений бывшего сотрудника Uber о распространенных в корпорации сексуальных домогательствах, до публикации в New York Times об использовании компанией на протяжении многих лет специальной программы, не позволяющей полицейским и чиновникам контрольных ведомств заказывать такси. Позже руководитель службы безопасности Uber Джо Салливан пообещал лишь ограничить ее использование.