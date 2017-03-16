Власти Тайваня заморозили активы Uber в связи с неуплатой налогов

Власти Тайваня изъяли у сервиса заказа такси Uber оборудование в офисе в Тайбэе и заморозили банковские депозиты компании на сумму почти $384 000. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня. По его данным, меры приняты в связи с неуплатой компанией налогов.

В тайбэйском филиале министерства юстиции рассказали, что Uber не выплатил налоги за 2015 г. и должен властям острова около $1,67 млн. Налоговая служба приняла решение о замораживании счетов, чтобы не допустить сокрытия активов Uber.