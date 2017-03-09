Uber ограничит использование программы, обманывающей чиновников

Компания Uber ограничит использование программы, которая не давала госслужащим и полицейским пользоваться сервисом. Об этом говорится в заявлении руководителя службы безопасности Uber Джо Салливана.

Ранее газета The New York Times узнала, что Uber на протяжении многих лет использует специальную программу, с помощью которой не позволяет полицейским и чиновникам контрольных ведомств заказывать такси. Таким образом сервис избегает проверок и подставных пассажиров из контрольных ведомств, отмечало издание.

Салливан не пояснил, почему компания полностью не откажется от использования программы. Он отметил, что потребуется некоторое время, чтобы ограничения вступили в силу.

При этом Салливан подчеркнул, что эта технология законна и используется во многих сферах работы компании, в частности для тестирования новых функций и защиты водителей от агрессивных пользователей.