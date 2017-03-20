Определены победители аукциона на право торговать в московском метро

В департаменте Москвы по конкурентной политике сообщили, что ООО «Старт» и индивидуальный предприниматель Александр Цепов получили право торговать более чем в 200 киосках и павильонах московского метро. Они стали победителями аукционов, которые проводились на Единой торговой площадке Москвы.

ООО «Старт» сможет торговать в 127 киосках общей площадью 697 кв. м. Итоговая стоимость лота увеличилась в четыре раза и составила 23,7 млн руб.

ИП Александр Цепов получил право торговать и оказывать услуги в 74 киосках общей площадью 856 кв. м. Итоговая стоимость лота увеличилась на 70% и составила 10,9 млн руб. В общей сложности за право торговли в московском метрополитене боролись 17 участников.