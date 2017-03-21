Песков сказал, что будет, если Турция ограничит закупки российского зерна

Если Турция ограничит закупки российского зерна, Россия найдет других покупателей, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Рынок зерна не ограничен одной Турцией, это достаточно обширный, достаточно устоявшийся самостоятельный мировой рынок, – цитирует его ТАСС. – Закрытие одних сегментов в этом рынке означает, что какие-то количества будут перетекать в другие сегменты». Он назвал это обычным экономическим процессом.

С 15 марта Анкара остановила выдачу лицензий на беспошлинный ввоз российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла. Сообщалось, что на их поставки в Турцию может быть введена пошлина в 130%. Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что новые условия поставок зерна в Турцию крайне невыгодны для России, и напомнила, что эта страна является крупнейшим импортером России.

«Наш ближайший сосед – Турция на нашем зерне в грубейшие нарушения всех правил ВТО за последние 15 лет выстроила мощнейшую субсидируемую со стороны государства мукомольную отрасль и заняла, по сути, все арабско-азиатские рынки, которые только могла», – заявил статс-секретарь – замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на парламентских слушаниях в Госдуме (цитата «Интерфакса). "Мы этого не делаем, продолжаем вывозить зерно, а не продукты более высокого передела", – добавил он.