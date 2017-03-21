Власти Египта решили сохранить стоимость однократной визы на уровне $25

Египетские власти приняли решение оставить стоимость однократной въездной визы в страну на уровне $25, передают местные СМИ со ссылкой на слова министра туризма Египта Яхъя Рашида.

Стоимость однократной визы составит $25, стоимость многократной шестимесячной визы составит $60. Решение было принято по итогам заседания кабинета министров.

Ранее сообщалось, что стоимость визового сбора для иностранцев при въезде в страну поднимут с $25 до $60 с 1 июля 2017 г.