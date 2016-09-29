Япония могла ошибочно зафиксировать рецессию

Япония начала пересматривать данные о росте ВВП из-за роста опасений по поводу их неточности. В частности, данные за 2014 г. могли быть сильно занижены, согласно докладу Банка Японии. Кроме того, есть опасения, что неверные данные могли повлиять на экономическую политику центробанка и правительства.

«По-моему, официальная статистика становится все хуже и хуже, - говорит один из японских чиновников, который занимается экономической политикой. - Необходимо больше полагаться на качественные данные, чтобы оценивать экономическую активность».

По официальным данным, в 2014 г. ВВП Японии сократился на 0,9%. Статистика позволяет предположить, что экономика страны в том году сильно пострадала из-за повышения налога с продаж с 5 до 8%. Оно вызвало рецессию, которая негативно отразилась на зарплатах и планах компаний по инвестициям на следующий год. Но альтернативные данные показывают, что никакой рецессии не было. По экспериментальным оценкам Банка Японии, рост ВВП в 2014 г. был равен 2,4%.

Подозрения у экономистов Банка Японии возникли, так как официальные данные ВВП показали, что затраты домохозяйств превышали их сбережения, а операционная прибыль компаний снизилась. Это противоречило другим данным, свидетельствовавшим о более высоких банковских сбережениях потребителей, росте налоговых поступлений и рекордной прибыли корпораций. Используя данные из налоговых деклараций, а не опросов, на которых основаны официальные данные ВВП, центробанк подсчитал значение внутреннего валового дохода, который теоретически должен быть равен ВВП. Эти оценки позволили предположить не только, что экономика выросла, но и что на самом деле ВВП был равен 556 трлн иен ($5,5 трлн) в 2014 г. Это значительно выше официального значения 525 трлн иен.

«Трудно сказать, верны ли оценки Банка Японии или официальные данные. Возможно, они все ошибочны, - говорит Цутому Ватанабе, профессор экономики Токийского университета и один из экономистов правительства. - Но сильное расхождение определенно осложняет задачу властям».

Есть несколько версий, объясняющих расхождение цифр. Во-первых, новые и быстрорастущие компании не участвуют в экономической переписи, но заполняют налоговые декларации. Во-вторых, компании могли предоставить заниженные данные продаж в 2014 г., если учитывали налог с продаж по старой ставке 5%, а не новой 8%. Кроме того, существует большая проблема: все меньше людей хотят принимать участие в официальных опросах.

«Банк Японии использует данные из налоговых деклараций, которые определенно более исчерпывающи, чем выборки в ВВП. Но эти данные становятся доступны только через год», - отмечает Йосимаса Хаяси, член парламента и правящей Либерально-демократической партии Японии. Он работает над проектом по повышению качества экономической статистики – хочет собирать информацию не путем опросов, а напрямую, используя новые технологии и анализ больших данных. Также его рабочая группа думает изменить и сами стандарты расчета ВВП, чтобы лучше охватить растущий сектор услуг.

Перевел Алексей Невельский