Правительство ограничило госзакупки электроники

Импортозамещение теперь распространяется на радиоэлектронику, следует из постановления правительства, опубликованного на pravo.gov.ru. Государственным заказчикам нельзя будет покупать эти иностранную электронику из списка, если на конкурс подано две заявки с аналогичными российскими товарами или из стран ЕАЭС (так называемое правило «третий лишний»).

Под ограничение попала офисная (компьютеры, принтеры, сканеры), бытовая (телефоны, телевизоры, радиоприемники) и специализированная (громкоговорители, антенны) техника, а также банкоматы, кассовые терминалы и даже лампы. Всего более 100 наименований. Российской считается продукция, производство которой локализовано, а также если она выпускается по специальному инвестиционному контракту. Заменять продукцию на иностранную уже после заключения контракта тоже запрещено. Постановление издано 26 сентября и уже вступило в силу.

«Как раз в октябре нужно закупать телевизоры», - говорит один из госзаказчиков. Но вряд ли будут проблемы, потому что к локализованным, например Samsung, претензий нет, спокоен он.

Госзаказ с начала 2016 г. составил 3,3 трлн руб., по данным Единой информационной системы закупок. В основном государство закупает строительные работы (автодорог на 315 млрд руб., по данным Минэкономразвития за первое полугодие 2016 г.) и медицинское оборудование (101 млрд руб.).

Ограничения на государственные закупки иностранной продукции стали появляться с января 2014 г. Они касаются оборудования для оборонной отрасли, машиностроения, медицинских изделий, лекарств, программного обеспечения. Часть из них покупать при наличии российского аналога нельзя (это касается оборонной продукции, программного обеспечения). Для других действует правило «третий лишний» (распространяется на госзакупки лекарств и медизделий). Еще один вид ограничений – российские поставщики получают ценовое преимущество в 15% на торгах (продукты питания, посуда, оборудование). В сентябре правительство установило ценовые преференции для закупок госкомпаний, госкорпораций и естественных монополий (тоже 15% преимущество для всех товаров, которые покупают для собственных, а не производственных нужд).

Цены госконтрактов из-за импортозамещения выросли на 40%, заявил в феврале замминистра экономического развития Евгений Елин. Большинство мероприятий по импортозамещению в той или иной степени отрицательно влияют на конкуренцию и эффективность товарных рынков, замечает в Докладе о состоянии конкуренции ФАС. Все это приводит к росту цен без улучшения качества продукции, следует из доклада. Политика импортозамещения должна быть ограничена лишь несколькими сферами, считает ФАС, такими как оборона, обеспечение фармацевтической и продуктовой безопасности.

Увеличение ограничений для госзакупок очень усложняет работу конкретного специалиста в сфере закупок, а также риски неумышленных нарушений с его стороны, говорит гендиректор некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» Георгий Сухадольский. Хорошо бы иметь общероссийский каталог товаров работ и услуг, который сразу выдавал бы предупреждение о действующих ограничениях, предлагает Сухадольский.