PwC: регионам нужно дать больше налоговой свободы

У регионов, которые покрывают дефицит бюджета за счет дотаций и госдолга, нет стимулов увеличивать сбор налогов, следует из рейтинга налоговой политики регионов PwC. Они не пытаются искать баланс между пополнением бюджета и поддержкой экономического роста, указывают его авторы. Регионы без дотаций, напротив, активнее используют налоговые инструменты. Например, пятерка лидеров в рейтинге – Москва, ХМАО, Московская область, Башкирия и Татарстан (см. график с баллами присвоенными регионам) – ввели расчет налога на имущество от кадастровой стоимости, патент для мигрантов, повысили транспортный налог для мощных легковых автомобилей.

Эти же регионы используют налоговые инструменты и для стимулирования бизнеса, предоставляя льготы из собственных доходов. Четыре из них (кроме Башкирии) не получают дотаций из федерального бюджета вообще, указывает PwC.

Пятерка регионов с самыми низкими показателями – Мурманская, Смоленская, Астраханская области, Пермский и Красноярский край такими возможностями не пользуются. Некоторые из них понизили ставку транспортного налога, а льготы предоставляют из средств федерального бюджета.

Согласно исследованию, реже всего регионы переходят на расчет налога по кадастровой стоимости для населения – только 28 регионов из 85. Имущественный налог по кадастровой стоимости офисных и торговых зданий ввел только 31 регион, а патент для мигрантов – 49.

У большинства регионов механизм федеральных трансфертов действительно формирует иждивенческие настроения, признает аналитик S&P Карен Вартапетов. Но повышать ставки налогов или предоставлять льготы могут только сильные регионы, считает он. Регионы без запаса прочности тоже пользуются налоговыми инструментами, говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, например Ульяновская и Белгородская области. С одной стороны, они вкладывают бюджетные деньги в отдельные секторы, а с другой – повышают налоговую нагрузку, объясняет она.

Рейтинг показал, что полномочия регионов в налоговой политике надо увеличивать, считает партнер PwC, автор рейтинга Кирилл Никитин, но делать это асимметрично – только для тех, кто реально готов давать льготы за свой счет и снижать зависимость от федерального бюджета. Полномочия других, наоборот, можно сокращать. Минфин в проекте Основных направлений налоговой политики предлагал механизм «двух ключей»: предоставлять льготы по НДФЛ и налогу на прибыль, предусмотренные по Налоговому кодексу, только если они одобрены и региональными властями. Все действующие льготы предлагалось разделить на три категории в зависимости от срока их обязательного применения: пять лет, три и один год. Когда срок пройдет, регион сам решит – сохранить льготу или отказаться от нее. Предложения необходимо уточнить, предупреждают участники парламентских слушаний проекта в своих рекомендациях: они не должны касаться социальных вопросов.

Ни одну льготу нельзя вычеркнуть безболезненно, настаивает член бюро РСПП: это эффективный инструмент привлечения инвесторов. Это и возможность четко обозначить предпочтения в развитии экономики, поддерживает региональный чиновник: кто-то снижает налоги для транспортных компаний, кто-то для финансовых. Безболезненной может быть только отмена льгот по транспортному налогу, считает он.

Последние 10 лет регионы страдали от федеральной налоговой политики, считает Вартапетов: федеральные льготы почти всегда били по региональным бюджетам. Совершенно правильно дать свободу активным регионам, призывает Зубаревич, федеральные трансферты небесконечны.

Налоговые льготы дорого обходятся консолидированному бюджету: в 2013 г. из-за них бюджет недополучил 1,8 трлн руб., или 2,9% ВВП. В 2014 г. налоговые расходы выросли еще больше – до 2 трлн руб., рассказывал федеральный чиновник. В 2015 г. число дефицитных регионов выросло до 76, свидетельствуют данные Счетной палаты. Регионов с профицитом бюджета, напротив, стало меньше – всего девять. Госдолг регионов в 2015 г. также вырос на 11% – до 2,3 трлн руб., в шести регионах расходы более чем удвоились. В 2017 г. дефицит бюджета регионов будет постепенно сокращаться, ждет Минфин: с 103,2 млрд руб. до 71 млрд в 2019 г. – 0,1% ВВП в 2017–2019 гг. против 0,3% в 2016 г.

Группа проблемных регионов довольно устойчива – большинство регионов, исполнивших бюджет с отрицательным балансом в 2016 г., имели аналогичные проблемы в 2015 г., констатирует Андрей Чернявский из Центра развития ВШЭ. В 2016 г. новичками в группе проблемных регионов стали Севастополь, Крым, Архангельская и Кировская области, у которых за аналогичный период 2015 г. был профицит, рассказывает Чернявский. За первое полугодие 2016 г. дефицит бюджета был в 52 регионах, говорит Зубаревич, и он будет расти в ноябре – декабре. Консолидированный бюджет в январе – июле был профицитным, говорит Вартапетов, но за счет большого профицита Москвы, Санкт-Петербурга и Сахалинской области. Без них региональный бюджет исполнен с дефицитом, в IV квартале он вырастет еще больше, прогнозирует Вартапетов: так сильно сдерживать рост расходов будет сложно.