Лидеры стран БРИКС подписали итоговую декларацию саммита в Гоа

И приняли план действий по ее выполнению в течение предстоящего года

Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР на саммите стран БРИКС в Гоа подписали итоговую декларацию, а также приняли совместный план действий по выполнению этой декларации в течение предстоящего года. На саммите также был подписан ряд межведомственных соглашений, в том числе меморандум о взаимопонимании по созданию платформы сельскохозяйственных исследований и положение о комитете по таможенному сотрудничеству.

Президент России Владимир Путин на саммите 15 и 16 октября провел ряд двусторонних встреч – с лидерами Индии, Китая и ЮАР. Президент заявил о необходимости сближения экономик стран «пятерки». В частности путем финансирования проектов через новый банк БРИКС в национальных валютах стран-участниц. «Исходим из того, что банк будет развивать финансирование проектов в национальных валютах стран БРИКС», – заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Одной из ключевых задач Путин назвал принятие стратегии развития этого банка. «Нужно определить географические и отраслевые приоритеты, а затем начать разработку критериев принятия новых членов банка, зафиксировать основные параметры его инвестиционного портфеля», – подчеркнул президент.

Также российский лидер отметил, что страны БРИКС выступают за решительные действия в борьбе с терроризмом. «Мы убеждены, что урегулирование международных конфликтов должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами, и неприемлем политику силового давления в любой форме, ущемление суверенитета других государств», – подчеркнул он.

Владимир Путин также заметил, что Индии, которая в этом году принимала саммит БРИКС, удалось создать непринужденную и одновременно конструктивную обстановку.

В свою очередь лидер принимающей стороны Нарендра Моди заявил, что страны БРИКС должны совместно бороться с отмыванием денег. «Очевидна потребность в разработке нормативных документов, создании структуры, направленной на то, чтобы положить конец нарушениям, отмыванию денег и коррупции», – сказал премьер Индии.

Моди также призвал членов «пятерки» активизировать отношения в спорте и создать спортивный совет. Во время проведения саммита в Индии состоялся финал первого юниорского футбольного турнира БРИКС. Его победителем стала сборная Бразилии. В финальном матче она обыграла национальную команду ЮАР со счетом 5:1. В матче за третье место Россия победила Китай со счетом 2:1. Лидеры стан БРИКС отметили, что футбольный турнир выходит за пределы традиционных сфер взаимодействия и открывает новые перспективы.