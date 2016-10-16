Путин: Россия будет содействовать сближению экономик стран БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к сближению экономик стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

«Россия будет и далее содействовать сближению экономик "пятерки", формировать предпосылки для запуска новых бизнес-проектов и приглашает предпринимательские круги всех стран БРИКС работать на нашем рынке, развивать партнерские связи с российскими компаниями», – сказал Путин.

Саммит БРИКС проходит в воскресенье в индийском штате Гоа. Главы пяти государств обсудят мировую экономику и борьбу с терроризмом.