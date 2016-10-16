В Индии проходит встреча лидеров стран БРИКС

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проводят встречу в узком составе. Она началась с приветствия премьер-министра Индии Нарендры Моди. После этого главы государств сделали совместное фото, взявшись за руки.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что 16 октября лидеры стран БРИКС встретятся в формате рабочего завтрака. В ходе беседы планируется обсудить расширение контактов. Позже они встретятся с представителями Делового совета БРИКС и обсудят с ними расширение торговли, сближение экономик стран и запуск новых проектов.

Планируется, что по итогам саммита будут приняты итоговая декларация и совместный план действий по выполнению декларации на предстоящий год. Кроме того, будут подписаны многосторонние межведомственные документы.