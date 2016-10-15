Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Гоа обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент России и председатель КНР обменялись мнениями по сирийским делам. Владимир Путин проинформировал китайского коллегу о развитии событий там», – сказал Песков.

По его словам, главы государств отметили «схожесть позиций в плане необходимости противодействия терроризму» и акцентировали внимание на недопустимости «вмешательства в среднеазиатские дела каких-либо сил извне».

Кроме того, в ходе переговоров была затронута ситуация на Корейском полуострове. Обе стороны высказались за его денуклеаризацию.

Ранее сообщалось, что Путин проводит в Гоа переговоры с Си Цзиньпином. Китайский лидер в начале встречи поздравил российского коллегу с победой «Единой России» на выборах.