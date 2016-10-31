Сокращение расходов бюджета продлится 18 лет

Расходы бюджетной системы в соотношении с ВВП будут последовательно сокращаться ближайшие 18 лет из-за сокращения ее доходов, при условии достижения дефицита менее 1% ВВП после 2020 г. Это следует из драфта долгосрочного бюджетного прогноза Минфина до 2034 г., который правительство внесло в Госдуму.

Согласно документу, доходы и расходы бюджетной системы к середине 2030-х гг. снизятся до уровня начала 2000-х гг. Расчеты сделаны исходя из прогноза долгосрочной экономической стагнации – инерционного варианта развития, не предполагающего существенных изменений социально-экономической и финансовой политики.

Начиная с 2016 г., долгосрочный прогноз должен разрабатываться каждые 6 лет на следующие 10 лет. Однако пока он содержит только часть информации, говорится в документе: в ближайшие месяцы прогноз будет дорабатываться. Долгосрочный прогноз уместился на 9 страницах, пять из которых посвящены описанию необходимости составления долгосрочного прогноза.

Бюджет вернется в начало 2000-х

При неизменности налогового законодательства доходы бюджетной системы будут снижаться, говорится в прогнозе: с 33,3% ВВП в 2016 г. до 29,9% ВВП в 2034 г. Сильнее всего сократятся доходы федерального бюджета, который потеряет пятую их часть: с текущих 16,1% ВВП они снизятся до 13,1% ВВП.

Таким образом, ресурс бюджетной системы к середине 2030-х вернется к уровню начала 2000-х гг. (30-31% ВВП составляли ее доходы в 2001-2003 гг.), предшествовавший периоду бурного роста цены нефти и нефтегазовых доходов казны. Федеральный бюджет возвратится в конец 1990-х гг. (12,8% ВВП составляли его доходы в 1999 г., 15,5% – в 2000 г.).

Доходы федерального бюджета будут снижаться прежде всего из-за сокращения нефтегазовой ренты почти на треть (с 5,8 до 3,6% ВВП). Нефтегазовые доходы будут уменьшаться по трем причинам: стабилизации цены нефти на низком уровне; отстающих темпов роста добычи и экспорта нефти; увеличении размера льгот по НДПИ и экспортной пошлины по мере истощения разрабатываемых запасов и переноса инвестиций в нефтедобычу на льготные месторождения.

Но и не связанные с нефтью и газом доходы тоже будут снижаться, что скажется и на федеральном, и на региональных бюджетах, и на бюджетах социальных фондов. Одна из причин такого снижения – старение населения, что влечет сокращение поступлений в Пенсионный фонд.

Если вслед за доходами не сокращать расходы, а оставить их на уровне 2016 г. (37,3% ВВП), то дефицит бюджетной системы вырастет с 4% ВВП в 2016 г. до 8% ВВП в 2030 г., говорится в документе. При этом все большая доля расходов будет направляться на обслуживание госдолга, а неизменность доли пенсионных расходов будет сопровождаться сокращением пенсий. Это грозит дестабилизацией макроэкономической системы и создает риски для экономической безопасности страны, предупреждает Минфин: чтобы такого не допустить, нужно как можно скорее привести расходы в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями.

Скорейшему приведению в соответствие и будут посвящены три ближайших года, в течение которых дефицит федерального бюджета планируется ежегодно сокращать на 1 п.п. ВВП – до 1% в 2020 г., а затем заключить в жесткие рамки бюджетного правила. Расходы бюджетной системы, согласно прогнозу, сокращаются с 37,3% ВВП в 2016 г. до 30,5% ВВП в 2034 г., в том числе расходы федерального бюджета – почти на треть с 19,8 до 13,9% ВВП.

Планируемое к середине 2030-х гг. соотношение расходов бюджетной системы к ВВП соответствует уровню начала и середины 2000-х гг. (30% ВВП они превысили в 2002 г.). Расходы федерального бюджета ниже 14% ВВП были только в 1999 г.

Помимо сокращения расходов, прогноз показывает необходимость расширения в перспективе налоговой базы, говорится в документе: за счет снижения доли теневого сектора, улучшения администрирования, отмены неэффективных льгот. Это позволит обеспечить ускорение потенциальных темпов роста экономики за счет увеличения доли частных инвестиций, резюмирует Минфин.

Бюджет стагнации

Правда, судя по экономическому прогнозу, на основе которого сделан прогноз бюджетный, увеличением потенциала роста экономика не воспользуется. Средний темп ее роста в 2017-2020 гг. составит 1,6%, в следующие 5 лет – 2,1%, затем в 2026-2030 гг. – в среднем 2% и в 2031-2035 гг. – 1,8%. Цена нефти в этом варианте прогноза со средних $40,2/барр. в год в 2017-2020 гг. увеличивается до среднегодовых $52,8 в 2031-2035 гг.

Это вариант «базовый» долгосрочного прогноза социально-экономического развития, говорится в документе. Согласно разработке Минэкономразвития, этот вариант исходит из сохранения цены нефти в $40/барр. в реальном выражении до 2035 г. (в номинальном нефть дорожает примерно на $1 в год). Впрочем, более реалистичный, по мнению Минэкономразвития, тренд цены нефти с ростом до $57/барр. в 2020 г. и до $76,7 в 2035 г. (вариант прогноза «базовый плюс») в развитии экономики мало что изменит: среднегодовые темпы ее роста в двух вариантах почти не отличаются – 1,8% в первом случае и 2% во втором (в среднем за 2016-2035 гг.).

Долгосрочный прогноз и стратегия социально-экономического развития сейчас также находятся в стадии разработки, сообщает Минэкономразвития. Наряду с определением целей, задач, вызовов и рисков она «содержит признаки общественного договора государства, гражданского общества и бизнес-сообщества» о разграничении функций, полномочий и ответственности в сфере экономического развития. На успешность «перезаключения» общественного договора – обмена ожиданиями между властью, бизнесом и гражданами – указывает Минфин в «Основных направлений бюджетной политики на 2017-2019 гг.», ссылаясь на опыт других стран: «Международный опыт говорит о том, что возможно найти баланс между издержками от сокращения расходов (социальных и субсидий) и влиянием на заинтересованные стороны». Например, сравнивает он, в Германии пониженный рост зарплат компенсировался более высокой занятостью.