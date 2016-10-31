Кудрин: У правительства пока нет понимания новой экономической реальности

Правительство не имеет четкого понимания существующей экономической реальности после падения цен на нефть и снижения доходов бюджета, считает бывший министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Как передает ТАСС, он сказал это на конференции «Антимонопольное регулирование в России». Он напомнил, что нефть подешевела, у бюджета недостаточно доходов, у экономики «есть проблема факторов роста». «Мы настолько научились легко распоряжаться деньгами, когда было благополучие, что сейчас, я хочу сказать, четко ни у руководства правительства (в широком смысле - у руководства страны), ни у министерств нет еще понимания, что мы перешли в другую реальность», - сказал Кудрин.

Он напомнил, что в последние годы средний темп роста экономики меньше 1%, а к 2020 г. средний темп роста может составить 1%. Кудрин назвал это «большим вызовом для страны». «Дефицит бюджета составляет 2,5 трлн рублей. Что такое 2,5 трлн рублей? Это вся оборонная программа страны, это финансирование почти всего образования страны. Это настолько высокая величина, которую мы пытаемся пока поддерживать за счет резервов, но уже начинаем наращивать внутренние заимствования», - цитирует ТАСС.

По словам Кудрина, наращивание долговой нагрузки повлечет за собой и увеличение расходов на обслуживание долга. По его мнению, в течение четырех лет расходы на обслуживание долга могут вырасти на 1% ВВП.

«Это просто будет 700 млрд дополнительных расходов на обслуживание вместо того, чтобы их направить на инвестиции и другие задачи. Мы сегодня пока не перестроили политику, не перестроили реалии, у нас все вызовы низкого роста остаются», - считает он.

Также экономист высказал мнение, что добиться намеченного дефицита бюджета в 3,1% ВВП в 2017 г. будет сложно. В этом году, по его оценке, показатель составит около 3,7%.

Также Кудрин высказал мнение, что нужно существенно сократить сферу экономики, где государство превалирует или которую государство регулирует. По его словам, доля государства в экономике близка к 70%. «Нужно регулировать естественные монополии, но в принципе госкомпании не создали ту среду, которая стала обеспечивать эффективность в целом экономики. Нам нужно менять политику в отношении госсектора, реформировать, менять ситуацию с госкомпаниями и госмонополиями», – цитирует экс-министра «Интерфакс». Он считает, что в течение 10 лет государству следует уйти от регулирования из целого ряда сфер и сделать это через плановые программы. «В том числе в рамках государственной исключительности на отдельные объекты добычи, инфраструктуры надо уходить», – считает он.