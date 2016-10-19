Кудрин не верит в скорую отмену санкций

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин сомневается в возможности снятия санкций в отношении России в ближайшее время, но не исключает, что этого можно будет добиться в 2017 г.

«Я думаю, что новый виток напряженности, конечно, осложняет снятие санкций в ближайшее время», - цитирует его «Интерфакс». Что будет дальше, будет зависеть от развития событий. Введения новых санкций, как он надеется, не будет «при нынешнем уровне и желании договариваться».

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявлял, что американские власти рассматривают возможность введения новых ограничительных мер против России уже в связи с обострением сирийского кризиса. СМИ сообщали, что о возможных новых санкциях думают и в ЕС.

Недавно премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что правительство формировало проект бюджета на 2017-2019 гг. с учетом сохраняющихся санкций.