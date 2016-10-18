Меркель не может исключить введения санкций против России за Сирию

Германия не может абсолютно исключить введение санкций против России из-за Сирии. Как сообщает АР, это заявила 18 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, в ходе запланированной в среду встречи в «нормандском формате, которая пройдет вечером в Берлине, она и президент Франции Франсуа Олланд планируют обсудить с президентом Путиным не только Украину, но и Сирию. Чудес от переговоров она не ждет.

По мнению канцлера, никакие варианты, в том числе введение санкций, нельзя убирать со стола с учетом нынешней ситуации. Однако приоритетом должны быть меры, в результате которых люди будут меньше страдать, и это и будет обсуждаться 19 октября, добавила она.

Ранее западные СМИ писали, что в ЕС рассматривают возможность введения новых санкций против России за бомбежки Алеппо, сообщалось, что конкретные меры пока не предлагаются и что, скорее всего, речь пойдет об индивидуальных ограничениях, а не экономических мерах. Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники писала, что Меркель призовет Евросоюз ввести новые санкции в отношении России из-за Сирии на заседании Европейского совета 20 и 21 октября, хотя ей непросто будет договориться об этом и с партнерами по правящей коалиции в Германии, и с другими странами ЕС. Впрочем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что санкции в отношении России из-за Сирии не предлагала вводить ни одна страна Евросоюза.