Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4202 от 14.11.2016 под заголовком: ВЭБ спасут по пяти критериям

Господдержка ВЭБа будет зависеть от его финансовой устойчивости

Она будет оказываться по специальной программе
Господдержка ВЭБа будет зависеть от его финансовой устойчивости и оказываться по специальной программе
Господдержка ВЭБа будет зависеть от его финансовой устойчивости и оказываться по специальной программе
Е. Разумный / Ведомости

Государство разработало для ВЭБа пять критериев финансовой устойчивости. С их выполнением будет увязано предоставление ВЭБу 150 млрд руб. господдержки ежегодно, говорится в ответе Счетной палаты на запрос «Ведомостей».

В июле ВЭБ оценивал потребность в докапитализации в 240 млрд руб. в 2017 г. и 260 млрд – в 2018 г., ссылается Счетная палата на письмо ВЭБа в Минфин. «Финансово-экономическое обоснование с соответствующими расчетами запрашиваемой суммы отсутствует», – отмечает Счетная палата. В проекте бюджета на 2017–2019 гг. предусмотрена поддержка ВЭБу в 150 млрд руб. ежегодно (84,5% от всех имущественных взносов бюджета за три года). Обоснования этой суммы аудиторы не видели, а проверка ВЭБа показала, что для расчетов с кредиторами в 2019 г. госкорпорации потребуется существенно меньшая сумма – 30 млрд руб., констатировали аудиторы в заключении на бюджет и предложили дополнительно проанализировать, нужно ли банку в 5 раз больше. В 2017–2018 гг. ВЭБу может понадобиться от государства и больше, чем 300 млрд руб., но финансирование можно перераспределять, говорит федеральный чиновник, все зависит от нового менеджмента. В Минфине и ВЭБе не ответили на запросы «Ведомостей».

ВЭБ создает «дочку», куда передаст проблемные промышленные активы

ВЭБ определен в законодательстве как институт развития, но до 2017 г. не был встроен в систему стратегического планирования, полномочия и финансовые механизмы, используемые им, ежегодно определялись законом о бюджете, говорит представитель Счетной палаты.

Внешэкономбанк усиливает контроль за «дочками». Указания им будет давать управляющий комитет, куда войдет руководство госкорпорации и «дочек»
Внешэкономбанк усиливает контроль за «дочками»
Указания им будет давать управляющий комитет, куда войдет руководство госкорпорации и дочерних структур

В начале 2017 г. будет утверждена подпрограмма «Формирование института развития проектного финансирования», по которой государство будет помогать ВЭБу (см. врез). Получение денег зависит от пяти показателей: поддержки ВЭБом новых проектов, качества кредитного портфеля (доля погашенной задолженности по кредитам в общем долге), некредитных доходов ВЭБа, выполнения нормативов по достаточности капитала и чистой стоимости материальных активов. В процессе исполнения госпрограммы показатели и финансовое обеспечение могут корректироваться, указывает представитель Счетной палаты. Основной KPI ВЭБа – норматив достаточности капитала, аналог банковского Н1.0, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин, и хотя он рассчитывается по методологии, близкой к ЦБ, у ВЭБа есть определенная гибкость.

Задачи подпрограммы

Докапитализация ВЭБа для выполнения внешних обязательств, досрочное погашение евробондов, по которым есть высокий риск нарушения существенных условий; реструктуризация убыточных активов, разработка планов по повышению качества активов ВЭБа, расширение деятельности госкорпорации в области нефинансовой поддержки.

Наблюдательный совет ВЭБа 15 декабря рассмотрит новую стратегию госкорпорации, говорил председатель банка Сергей Горьков, ее приоритеты согласованы. Прежний вариант в июне был отправлен на доработку. Он предполагал, что банк сосредоточится на инвестициях в инфраструктуру, промышленные проекты высоких переделов, поддержке экспорта и постарается разгрести старые проблемы. Финансовая модель ВЭБа, разработанная его новым руководством, в основном и базируется на госденьгах: банк намерен получать средства в капитал, привлекать дешевое длинное финансирование, включая льготные средства фонда национального благосостояния и ЦБ, получать средства на субсидирование ставок по кредитам, использовать средства госпрограмм. Это финансирование рассматривается как основное, поскольку позволяет кредитовать инвестпроекты по приемлемой цене, говорил сотрудник ВЭБа. Финансовая модель в новой версии стратегии не сильно изменилась, указывает собеседник «Ведомостей», близкий к набсовету госкорпорации: добавилось финансирование от китайских партнеров.

ВЭБ не планирует реструктурировать долг «АвтоВАЗа»

До 2021 г. ВЭБ планирует избавиться от непрофильных активов: в 2017–2018 гг. из ВЭБа выведут украинский Проминвестбанк, белорусский БелВЭБ, Связь-банк, «Глобэкс», «ВЭБ инновации», «ВЭБ Азия». Для работы с так называемыми спецпроектами ВЭБ уже создал специальный Фонд промышленных активов (в форме НКО), куда передаст находящиеся на балансе «Индустриальный союз Донбасса», угольный холдинг «Сибуглемет» и некоторые другие активы. Но не все может быть упаковано в фонд, говорил Горьков, по-прежнему обсуждается вопрос передачи части активов государству.

В первую очередь ВЭБу нужны деньги на выплату внешних долгов и госкорпорация может их получить либо от государства, либо от продажи активов, говорит Лопатин, на этом, а не на новых проектах сосредоточена госкорпорация. Оценить усилия нового менеджмента ВЭБа можно будет только через год или два, полагает Лопатин, пока происходит глобальная реструктуризация.

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