Приток иностранных инвестиций на Украину до сих пор ниже, чем до майдана

Украина сейчас получает от иностранных инвесторов в разы меньше денег, чем до революции

Прошло три года с начала уличных протестов, которые привели к смене власти на Украине. Но несмотря на некоторый прогресс в улучшении делового климата прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в страну до сих пор не восстановились.

Кризис на Украине немедленно отразился на активности инвесторов. Если в 2013 г. иностранные компании объявили о вложениях на $4,6 млрд в 82 новых проекта, то в 2014 г. – на $858,2 млн в 25 проектов, а в 2015 г. – на $484 млн в 19 проектов, согласно fDi Markets, службы Financial Times по анализу прямых инвестиций. По ее данным, за первые девять месяцев 2016 г. было объявлено об инвестициях на $536,6 млн в 20 проектов, реализуемых «с нуля».

Политическая нестабильность на Украине и сохраняющиеся геополитические угрозы затмевают некоторые улучшения в ее деловом климате. Всемирный банк в докладе Doing Business 2016 отметил заметный прогресс в области открытия своего бизнеса. По этому показателю страна поднялась за год сразу на 40 позиций до 30 места благодаря сокращению времени на регистрацию налогоплательщиков НДС и отмены сбора за регистрацию бизнеса. А ее электронная система госзакупок ProZorro, предназначенная для повышения их прозрачности и борьбы с коррупцией, заслужила похвалы экспертов.

Правительство 25 ноября решило отменить около 400 еще советских регулирующих норм. По словам Даниэля Билака, директора государственного управления по привлечению инвестиций и советника премьер-министра Владимира Гройсмана, это демонстрирует политическую волю к проведению реформ. «Новые регулирующие меры Украины очень хороши, проблемы заключались в прежних», – утверждает он.

Чтобы увидеть инвестиционную привлекательность Украины, нужно лишь немного терпения, уверен Билак: «Происходит борьба между старой и новой Украиной. Новая побеждает, но у каждой революции есть контрреволюция. Эта страна очень быстро превращается из коррумпированного постсоветского государства в современное европейское».

Как утверждает Энди Хандер, президент Американской торговой палаты на Украине, в стране происходят «тектонические сдвиги» в сторону улучшения делового климата: «За последние три года мы увидели на Украине больше реформ, чем за последние четверть века. Мы видим реальные, ощутимые изменения». Тем не менее, признает он, чтобы убедить инвесторов, стране нужно еще многое сделать: продолжать реализацию согласованной с МВФ программы реформ, обеспечить иностранным компаниям возможность репатриировать прибыль, повысить прозрачность процесса приватизации, бороться с незаконной торговлей и совершенствовать налоговую систему.

По оценкам правительств, чтобы достичь целевых значений экономического роста, стране необходимы ПИИ в размере $6-7 млрд в год.

Перевел Алексей Невельский