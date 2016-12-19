Путин похвалил правительство за работу

Правительству удалось добиться оптимального баланса между решением задач в сфере экономики и социального развития, похвалил кабинет министров президент Владимир Путин на традиционной предновогодней встрече.

По его мнению, есть все основания полагать, что российская экономика вернется в 2017 г. на траекторию роста. По прогнозу Минэкономразвития, рост составит 0,6%.

Приоритетами работы правительства в 2017 г. Путин назвал выполнение «майских указов» в части повышения зарплат бюджетникам, улучшение делового климата, повышение производительности труда и достижение задач в сфере демографии и здравоохранения. Он также пожелал кабинету министров активнее взаимодействовать с регионами, наладить диалог с депутатами Госдумы и сенаторами. «Хотел бы на такую совместную работу нацелить», - добавил президент.

Экономика практически восстановилась, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев, мы вправе рассчитывать на рост, а это создает лучшие условия для выполнения обязательств. У правительства каникул не бывает, добавил он, обращаясь к министрам: «Вы все должны работать как следует». А президенту премьер пожелал: «Успехов. Всего самого доброго и, конечно, здоровья в наступающем 2017 г.».

«Майские указы» задали очень высокую планку социальной ответственности государства, согласился Медведев. Мы должны постараться, чтобы они были исполнены в те сроки, которые были обозначены, подчеркнул он. Майские указы нужно продлить во времени, поскольку они создают высокую нагрузку на региональные бюджеты, предупреждал ранее председатель ЦСР Алексей Кудрин. Чтобы выполнить указы, регионы вынуждены наращивать долги. В ближайшие три года фонды оплаты труда вырастут до 800 млрд руб. – регионы «выйдут на серьезные рубежи» для выполнения майских указов, подсчитывал Кудрин: «Я бы отложил выполнение указов». Иначе регионам придется сократить расходы, например, на ремонт школ или на закупку лекарств в больницах. Самое разумное – продлить их выполнение, согласна Наталья Зубаревич из Независимого института социальной политики.

Зарплаты бюджетникам в 2017 г. будут расти «более плавными темпами», чем планировалось в дорожных картах правительства, говорил министр финансов Антон Силуанов. По майским указам Путина в 2017 г. зарплата врачей должна составить 180% среднерегиональной, среднего и младшего медперсонала – 90 и 80% соответственно, а к 2018 г. – 200, 100 и 100%. Чтобы сбалансировать бюджет Фонда медицинского страхования, правительство решило не забирать у фонда трансферт в федеральный бюджет (96,7 млрд руб.) в 2016 г. А позже и вовсе было решено увеличить взнос в ФОМС с 5,1 до 5,9% в 2019 г., однако поправку заблокировали депутаты.

Вместо этого решили скорректировать темпы роста зарплат почти в два раза - с 10,6% до 5,4%. Это будет сделано за счет перераспределения средств внутри ФОМС, пояснял чиновник Минфина: субвенция бюджета на софинансирование зарплат уменьшена на 75,9 млрд и на эту же сумму увеличен страховой запас фонда. Если региональные бюджеты будут хорошо исполняться, то этот резерв будет использован для индексации зарплат, заключает он. Индексация зарплат темпами, обозначенными в дорожных картах, создает большие дисбалансы в бюджетной системе, пояснял он.