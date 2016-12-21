Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Госконтракт для Чемезова

Минфин объяснил, почему надо отдать систему госзакупок «Ростеху»

Слишком важный контракт для конкурса
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов нашел понимание в Минфине
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов нашел понимание в Минфине
Евгений Разумный / Ведомости

«Дочка» «Ростеха», компания «РТ – проектные технологии», должна стать единственным исполнителем по госконтракту на обслуживание и развитие Единой информационной системы (ЕИС) закупок в 2017–2019 гг., следует из декабрьского письма Минфина в аппарат правительства («Ведомости» ознакомились с текстом, подлинность подтвердил сотрудник правительства). Минфин и «РТ – проектные технологии» не ответили на запрос «Ведомостей».

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