Минфин объяснил, почему надо отдать систему госзакупок «Ростеху»

Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Госконтракт для Чемезова

«Дочка» «Ростеха», компания «РТ – проектные технологии», должна стать единственным исполнителем по госконтракту на обслуживание и развитие Единой информационной системы (ЕИС) закупок в 2017–2019 гг., следует из декабрьского письма Минфина в аппарат правительства («Ведомости» ознакомились с текстом, подлинность подтвердил сотрудник правительства). Минфин и «РТ – проектные технологии» не ответили на запрос «Ведомостей».