В Пекине тоже задумались о снижении налога на прибыль

Обещание президента США Дональда Трампа снизить налог на прибыль корпораций спровоцировало споры на эту тему в Китае. Правительство обеспокоено сохранением конкурентоспособности гигантского производственного сектора страны. Это происходит на фоне налоговой реформы, которая в течение какого-то времени будет увеличивать бюджетный дефицит в Китае, но в долгосрочной перспективе должна увеличить налоговые поступления местным органам власти. Это снизит их зависимость от продажи земли и взимания с местных компаний сборов, придуманных специально ради пополнения бюджета.

Китайские чиновники изучают предложения Трампа, обещавшего реформировать налоговое законодательство и защитить рабочие места в производственном секторе США с помощью высоких пошлин на импорт из Китая. Пока, впрочем, единственным конкретным предложением стала обсуждаемая конгрессменами-республиканцами идея ввести «пограничный налог», которым будет обложен импорт, и освободить от налогов экспортные поставки. Трамп также обещал снизить налог на прибыль с 35% до 15%, конгрессмены давно хотят понизить ее до 20%, но после вступления Трампа в должность эта тема пока не поднималась.