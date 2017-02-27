Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Розничный долг бюджета

Минфин готовится занимать у населения

«Народные облигации» будут напоминать депозит и не будут обращаться на рынке
  • Елизавета Базанова,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости
Минфин обещает населению привычные бумаги
Минфин обещает населению привычные бумаги
Алексей Филиппов / ТАСС

Выпустить ОФЗ для населения Минфин предлагал еще в середине 2015 г. , а первые выпуски планировал в 2016 г. Но заем так и не состоялся в том числе из-за слишком высоких комиссий банков.

На прошлой неделе Минфин опубликовал проект приказа с основными параметрами «народных облигаций». Это первый шаг в подготовке к выпуску ОФЗ, пояснили два федеральных чиновника. Минфин рассчитывает разместить ОФЗ для населения в I квартале 2017 г., говорил в декабре 2016 г. министр Антон Силуанов.

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Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей» в воскресенье. Новые облигации для населения напоминают депозит: они не будут обращаться на вторичном рынке. Продать другому человеку такую бумагу нельзя, как и проводить с ней транзакции, поясняет федеральный чиновник. Но можно передать право на доход, например, по нотариально заверенной доверенности, рассуждает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай.

Номинальная стоимость облигаций составит 1000 руб., срок погашения – от одного года до пяти лет, покупать их смогут только российские резиденты. Владельцы таких бумаг смогут досрочно предъявить их к выкупу, но, чтобы сохранить накопленный доход, нужно владеть ими минимум год. Как держатели бумаг будут получать купонный доход, в проекте не говорится. Параметры выпуска еще не определены, говорит чиновник, по форме это будут документарные ОФЗ – они более понятны потребителю. В основных направлениях долговой политики в 2017–2019 гг. Минфин оценивал ежегодные выпуски в 20–30 млрд руб.

Новый инструмент должен стимулировать среднесрочные инвестиции, указывает Минфин в пояснительной записке к проекту. Сейчас население может купить ОФЗ только через брокерский счет или схемы доверительного управления. По данным Московской биржи, ежемесячно в интересах физлиц заключается сделок с ОФЗ более чем на 100 млрд руб. «Народные» ОФЗ должны стимулировать людей сберегать и способствовать развитию внутреннего рынка капитала, пишет Минфин.

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Такой инструмент может рассматриваться как альтернатива депозитам, если разъяснить населению суть механизма, говорит Порывай. Но привлечь много денег вряд ли удастся, сомневается он, состоятельные люди и так активно инвестируют в ОФЗ, открывая брокерские счета. По данным ЦБ на январь 2017 г., на депозитах населения было размещено 24,2 трлн руб., из них 18,5 трлн – в рублях. За год рублевые вклады выросли на 12%, но сбережения в рублевых ценных бумагах еще больше: на 21% до 4,3 трлн руб. Хотя большую часть рублевых сбережений (67,4%) население по-прежнему хранит на депозитах, свидетельствуют данные Росстата.

Если средняя ставка по банковским депозитам в рублях на срок дольше года в декабре 2016 г. составляла 7,57% годовых (с начала 2016 г. снизилась на 1,8 п. п.), то доходность к погашению индекса гособлигаций (включает наиболее ликвидные ОФЗ со сроком обращения более одного года) по итогам торгов 22 февраля достигла 8,4%. Доходности ОФЗ для населения скорее всего не превысят процентные ставки по долгосрочным вкладам в крупных банках, считает Порывай. Вряд ли Минфин предоставит доходность выше, чем по депозитам, согласен председатель совета директоров «МДМ банка» Олег Вьюгин, ОФЗ – это суверенная бумага, а депозит несет в себе рыночные риски. ОФЗ не будут конкурировать с банковскими вкладами, указывал Минфин в основных направлениях долговой политики, «розничные» ОФЗ станут промежуточным шагом от депозита к рыночным бумагам. Для банков планируемые выпуски – капля в море, замечает сотрудник крупного банка.

На чем можно будет заработать в 2017 году

Это инструмент для наиболее безрисковых клиентов, которых не устраивает даже Сбербанк, считает доцент ВШЭ Антон Табах, хотя интерес к нему будет ограничен из-за запрета на обращение на вторичном рынке. Вряд ли спрос будет велик, хотя людей может привлечь возможность досрочного погашения с сохранением доходности, говорит Наталия Орлова из Альфа-банка, к тому же ОФЗ позволит сохранить накопления. А максимальная сумма возмещения от Агентства страхования вкладов составляет 1,4 млн руб. по всем вкладам и счетам в одном банке.

Вряд ли выпуск может сыграть заметную роль в покрытии дефицита бюджета, замечает Табах. За 2017–2019 гг., по прогнозам Минфина, чистое привлечение на рынке ежегодно составит более 1 трлн руб. (см. график). Но в долгосрочной перспективе приобщение населения к рынку ценных бумаг может помочь Минфину в привлечении средств, считает Орлова.

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