Минфин готовится занимать у населения

Выпустить ОФЗ для населения Минфин предлагал еще в середине 2015 г. , а первые выпуски планировал в 2016 г. Но заем так и не состоялся в том числе из-за слишком высоких комиссий банков.

На прошлой неделе Минфин опубликовал проект приказа с основными параметрами «народных облигаций». Это первый шаг в подготовке к выпуску ОФЗ, пояснили два федеральных чиновника. Минфин рассчитывает разместить ОФЗ для населения в I квартале 2017 г., говорил в декабре 2016 г. министр Антон Силуанов.

Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей» в воскресенье. Новые облигации для населения напоминают депозит: они не будут обращаться на вторичном рынке. Продать другому человеку такую бумагу нельзя, как и проводить с ней транзакции, поясняет федеральный чиновник. Но можно передать право на доход, например, по нотариально заверенной доверенности, рассуждает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай.

Номинальная стоимость облигаций составит 1000 руб., срок погашения – от одного года до пяти лет, покупать их смогут только российские резиденты. Владельцы таких бумаг смогут досрочно предъявить их к выкупу, но, чтобы сохранить накопленный доход, нужно владеть ими минимум год. Как держатели бумаг будут получать купонный доход, в проекте не говорится. Параметры выпуска еще не определены, говорит чиновник, по форме это будут документарные ОФЗ – они более понятны потребителю. В основных направлениях долговой политики в 2017–2019 гг. Минфин оценивал ежегодные выпуски в 20–30 млрд руб.

Новый инструмент должен стимулировать среднесрочные инвестиции, указывает Минфин в пояснительной записке к проекту. Сейчас население может купить ОФЗ только через брокерский счет или схемы доверительного управления. По данным Московской биржи, ежемесячно в интересах физлиц заключается сделок с ОФЗ более чем на 100 млрд руб. «Народные» ОФЗ должны стимулировать людей сберегать и способствовать развитию внутреннего рынка капитала, пишет Минфин.

Такой инструмент может рассматриваться как альтернатива депозитам, если разъяснить населению суть механизма, говорит Порывай. Но привлечь много денег вряд ли удастся, сомневается он, состоятельные люди и так активно инвестируют в ОФЗ, открывая брокерские счета. По данным ЦБ на январь 2017 г., на депозитах населения было размещено 24,2 трлн руб., из них 18,5 трлн – в рублях. За год рублевые вклады выросли на 12%, но сбережения в рублевых ценных бумагах еще больше: на 21% до 4,3 трлн руб. Хотя большую часть рублевых сбережений (67,4%) население по-прежнему хранит на депозитах, свидетельствуют данные Росстата.

Если средняя ставка по банковским депозитам в рублях на срок дольше года в декабре 2016 г. составляла 7,57% годовых (с начала 2016 г. снизилась на 1,8 п. п.), то доходность к погашению индекса гособлигаций (включает наиболее ликвидные ОФЗ со сроком обращения более одного года) по итогам торгов 22 февраля достигла 8,4%. Доходности ОФЗ для населения скорее всего не превысят процентные ставки по долгосрочным вкладам в крупных банках, считает Порывай. Вряд ли Минфин предоставит доходность выше, чем по депозитам, согласен председатель совета директоров «МДМ банка» Олег Вьюгин, ОФЗ – это суверенная бумага, а депозит несет в себе рыночные риски. ОФЗ не будут конкурировать с банковскими вкладами, указывал Минфин в основных направлениях долговой политики, «розничные» ОФЗ станут промежуточным шагом от депозита к рыночным бумагам. Для банков планируемые выпуски – капля в море, замечает сотрудник крупного банка.

Это инструмент для наиболее безрисковых клиентов, которых не устраивает даже Сбербанк, считает доцент ВШЭ Антон Табах, хотя интерес к нему будет ограничен из-за запрета на обращение на вторичном рынке. Вряд ли спрос будет велик, хотя людей может привлечь возможность досрочного погашения с сохранением доходности, говорит Наталия Орлова из Альфа-банка, к тому же ОФЗ позволит сохранить накопления. А максимальная сумма возмещения от Агентства страхования вкладов составляет 1,4 млн руб. по всем вкладам и счетам в одном банке.

Вряд ли выпуск может сыграть заметную роль в покрытии дефицита бюджета, замечает Табах. За 2017–2019 гг., по прогнозам Минфина, чистое привлечение на рынке ежегодно составит более 1 трлн руб. (см. график). Но в долгосрочной перспективе приобщение населения к рынку ценных бумаг может помочь Минфину в привлечении средств, считает Орлова.