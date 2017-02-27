Медведев пообещал хеджировать риски экспортеров

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на форуме в Сочи, частично раскрыл содержание комплексного плана действий правительства на период с 2017 по 2025 г., направленного на повышение экономического роста. Президент Владимир Путин поручил заняться его разработкой полгода назад, в ходе ежегодного послания.

Ослаблять ли вожжи? «Давайте ослабим вожжи - вот такой тезис», - ответил Давид Якобашвили на вопрос ведущего о возможности инвестиционного бума в России. «Насчет вожжей - тут так: ослаблять можно только при определенной ситуации - в некоторых случаях вожжи нужно держать очень уверенно, иначе унесет, и не успеешь оглянуться, и будешь где-нибудь на обочине», - ответил премьер Дмитрий Медведев.

Медведев описал основные направления плана. Во-первых, устойчивая среда. Это комплекс мер, который позволит обеспечивать стабильность макроэкономической динамики и стабильные условия ведения бизнеса, стабильность налоговых и неналоговых платежей, тарифной политики и пр. Второе направление - эффективная занятость. Речь идет о дефиците квалифицированных рабочих рук, а не о безработице - с этим мы научились более-менее управляться, отметил Медведев.

Третье направление - умная экономика: речь идет о научных достижениях, которые прославляют нацию. Страны, которые сегодня не могут перейти к новым технологиям, могут оказаться в отсталом положении. У России же есть все, чтобы этого избежать: интеллектуальный потенциал, ресурсы и главное - удалось возродить психологию страны-лидера, говорит Медведев. При этом премьер признал, что российские стартапы, как правило, убегают за рубеж, в благоприятную среду. Такую же экосистему нужно создать в России, призывает Медведев. Четвертое направление - цифровизация экономики, она должна охватывать все сферы, от секторов экономики до госуслуг.

Пятое - рост несырьевого экспорта. Будет разработан механизм, который упростит процедуру хеджирования валютных рисков для экспортеров, через единое окно. Речь идет о том, чтобы такие услуги предоставляли Внешэкономбанк и «Эксар», рассказывают два федеральных чиновника. Но некоторые относятся к этой идее с осторожностью - это нагрузит рисками ВЭБ, который только-только выбрался из проблем, замечает один из чиновников. Также, чтобы поддержать экспорт, часть иностранных активов Минфина может быть направлена на финансирование экспортеров.

Речь идет об использовании фонда национального благосостояния, следует из рабочих материалов Минэкономразвития. В них предлагалось разместить часть его средств на депозите в Росэксимбанке: это позволит получить не меньшую доходность, чем при размещении в казначейские облигации США, и предоставить более выгодные кредитные условия покупателям российского промышленного экспорта.

Другое направление касается господдержки инвестиций. По словам Медведева, необходимо создать «фабрику проектного финансирования» на принципах синдикации, риски должно взять на себя государство. Идею синдикатов продвигает Внешэкономбанк. Также Медведев предложил расширить программу «шесть с половиной» по кредитованию малого и среднего бизнеса. Увеличить лимит этой программы предложено на 50 млрд руб.

Медведев подробно остановился на теме налогов. В последнее время в правительстве обсуждаются различные реформы: налоговый маневр (снижение взносов и повышение НДС, повышение НДФЛ и пр.). Медведев отметил, что одним из ключевых вопросов, который найдет отражение в плане, стоит дальнейшая рационализация налоговой системы. «С одной стороны, мы должны обеспечить стабильность налоговой системы. С другой - стимулировать экономическую активность, создать все условия, чтобы у компаний не было соблазна уйти в тень», - отметил он (цитата по ТАСС). Это соответствует идее маневра, которую сейчас продвигает министр экономического развития Максим Орешкин - нагрузка в результате маневра увеличится на серый сектор экономики, который не платит взносы. Медведев также пообещал воздерживаться от любых решений, которые ухудшают положение бизнеса в части неналоговых платежей.

Конкретнее Медведев не уточнил, но потом вернулся к этой теме и высказал идею - оставлять в регионах часть средств не только от налога на прибыль, но и от других налогов. Это без конкретики, идея нуждается в разработке. Напомним, что сейчас ставка налога на прибыль организаций - 20%, из них 17% поступают в региональные бюджеты, 3% - в федеральный. Один процентный пункт из федеральной части распределяется между регионами, которые наиболее остро нуждаются в поддержке. Такая схема введена с 2017 г., ранее федеральный бюджет получал 2%, остальные 18% распределялись напрямую между регионами.

Сводить план будет Минэкономразвития, отдельные темы будут вести профильные группы.

Под конец Медведев процитировал бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: «Меня часто спрашивают, за что мы сражаемся. Отвечаю: перестанем сражаться - узнаете». Так вот, чтобы ни мы, ни наши дети, ни внуки не знали, что такое жить в отставшей стране, мы будем сражаться каждый день, пообещал Медведев, - за каждый темп роста, за каждый регион.