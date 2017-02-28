Промышленности нужен крепкий рубль

Российскую промышленность устроит курс 54 руб. за доллар, показал опрос Института экономической политики (ИЭП), проведенный в конце февраля. «В нашем производстве велика доля импортной составляющей, и все многолетние попытки заменить ее отечественной не увенчались успехом, – объясняет одна из респонденток. – В прошлый раз я <...> написала про 40 руб. за доллар. Однако ясно понимаю, что чудес не бывает, <...> поэтому я предполагаю, что порядка 50 руб. за доллар было бы оптимально».

Это расходится с заявлениями чиновников. «Для нашей промышленности, которая уже привыкла к курсу 60 руб. за доллар, дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности», – говорил министр финансов Антон Силуанов в конце 2016 г. (цитата по «Интерфаксу»). Если рубль будет укрепляться так же динамично, как это было в прошлом году, и дойдет до 55 руб., «мы потеряем конкурентное преимущество», говорил в январе министр промышленности Денис Мантуров (цитата по «РИА Новости»). А его первый заместитель Глеб Никитин назвал укрепление рубля причиной самого страшного месяца для отечественной промышленности: «если мы вспомним 2015 г., тогда с 65 руб. за доллар в январе-феврале мы упали до 50 в апреле и сразу впервые произошло падение промышленного производства на 7%» (цитата по «РИА Новости»).

Но результаты вполне согласуются с мнением представителей промышленности, высказанным в других опросах, замечает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭПа Сергей Цухло. Большинство респондентов, опрошенных ИЭПом и департаментом исследований и прогнозирования Банка России, высказали заинтересованность в крепком и устойчивом курсе национальной валюты. Это говорит об отсутствии преимуществ постоянного ослабления рубля для экономики, объясняли авторы макроэкономического бюллетеня ЦБ в мае 2016 г.

Крепкий рубль позволил бы провести модернизацию производства – за счет импортного оборудования и снизить себестоимость продукции, объясняли опрошенные. И уже это повысило бы конкурентоспособность товаров на внешних рынках. Переход на отечественные технические средства в короткие сроки невозможен по всей линейке техники и технологического оснащения производства, говорилось в бюллетене. В некоторых случаях российские аналоги сырья, материалов и оборудования либо отсутствуют, либо не обеспечивают надлежащее качество.

Выиграть от снижения курса рубля и расширения экспорта намеревались лишь деревообработка, металлургические и добывающие производства. Результат того опроса показал величину оптимального курса в 51 руб. за доллар, напоминает Цухло.

Завышенный курс рубля до девальвации в апреле, июле и октябре 2014 г. сдерживал рост выпуска в среднем только у 3% предприятий и делил (вместе с недостатком кредитов) последнее место в рейтинге 17 ограничений роста выпуска, по версии самих предприятий. Уже тогда 10–17% называли слабый рубль помехой росту производства.

В I квартале 2016 г. этот фактор указали 36% предприятий, и он занял третье место из 17 факторов, пропустив вперед только две проблемы российской экономики 2012–2017 гг.: низкий внутренний спрос (55%) и неясность текущей экономической ситуации и ее перспектив (49%), пишет Цухло. А последовавшее затем укрепление курса пришлось по душе российской промышленности: негативное влияние слабого рубля начинает устойчиво снижаться и достигает в I квартале 2017 г. преддевальвационных 10%.